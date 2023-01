Vandali hanno deturpato due pareti lasciate ancora libere, accanto ai murales realizzati da Retake Bari sul tema “Pace, solidarietà e speranza in omaggio a Gino Strada e alla sua Emergency”. Intervenuta anche la digos, il Comune dovrà provvedere alla pulizia delle scritte.

I murales dedicati a Gino Strada sono stati realizzati in via Duca degli Abruzzi: quattro opere di altrettante artiste che hanno voluto valorizzare il ruolo attivo delle donne nella società e nei negoziati di pace.