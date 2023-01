Un’acrobatica discesa dal tetto dello storico palazzo di piazza Colamussi per la ‘regina dell’Epifania’ chiude il 6 gennaio Rutigliano is magic, rassegna di appuntamenti natalizi che dall’11 dicembre ha visto un mese di appuntamenti organizzati tra i vicoli e le case del caratteristico borgo pugliese.

Dopo l’accensione del maxi albero di Natale, i concerti – anche itineranti – per le vie della città e l’incontro con Babbo Natale, è la Befana protagonista all’Epifania con lo speciale evento intitolato La befana già dal tetto in programma dalle 10.30 in piazza Colamussi. La vecchietta più dolce e amata da tutti si presenterà in un modo insolito ma vero: calandosi dal tetto dell’antico palazzo risalente al 1700 tra gli occhi incuriositi dei piccoli spettatori. Una volta arrivata a terra, ad accoglierla ci sarà il suo dolce trono posizionato nella sua casetta allestita per l’occasione.

La casa della Befana sarà allestita con bastoncini di zucchero, abeti, lanterne e l’immancabile calza piena di dolci prelibatezze, anche questa rigorosamente gonfiabile come quella di Babbo Natale. Tocco imprescindibile è il presepe completo di Magi, i veri protagonisti della festa dell’Epifania. I piccoli visitatori e le famiglie potranno visitarla liberamente per scattare una foto assieme alla Befana e portare a casa un ricordo indelebile di queste festività.