Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 3 gennaio 2023 nelle seguenti vie del quartiere Palese di Bari e zone limitrofe:· via Antonelli; contrada Pizzillo; contrada Giannone; I traversa Nazionale;· I traversa Lungomare C. Colombo;· I traversa Capitaneo;· II traversa.Capitaneo; II traversa largo Renna; vico I Renna; vico II Renna; II traversa via Fontanelle;· II traversa via Pizzillo;II traversa via Vittorio Veneto; II traversa Diaz; largo Stazione; largo Renna;· Lungomare Massaro;· viale Del Pino;· lungomare Ugo Lorusso;· parallela Vittorio Veneto;· prolungamento via Renna; prolungamento via Matarrese;strada del Quadrifoglio; strada Fontanelle; traversa 11 via Fontanelle; traversa 9/D via Nazionale; traversa 15 Del Tamerice; traversa al Civ. 7 Via Duca d’Aosta; traversa via Volpe; vico X Capitaneo; viale Del Pino;viale Del Platano; viale Del Tamerice; viale Dell’acacia; via A. Diaz; via A. Maiorano; via Ada Del Vecchio Guelfi; via Antonio Ardone; via Arcangelo Nicola Maione;via Attilio Alto; via Calamandrei Giurista;via Capitano Maiorano; via Capitaneo; via Caputo; via Col. Vito Nicola Picca; via Dei Medici Condotti; via Domenico Fazio; via Don E. Montemurro; via Duca D’Aosta; via Fratelli Rotondo; via G. Volpe; via Garibaldi; via Girolamo Nisio; via II Tronco Renna;via Indipendenza; via Loiacono; via Maresciallo Ranieri; via Maria Chieco Bianco; via Monte Grappa; via Monte Sabotino; via Montecappuccio; via Nazionale; via Nicolò dell’Olio; via Pierino Palasciano;via Privata Macina; via Renna; via Sassanelli; via Spilotros; via T. Noviello; via Ten. Ranieri;via Titolo;via V. Veneto; viale Della Magnolia; viale Dell’Oleandro;viale Gino Priolo; vico II A. Diaz; vico II Duca Amedeo d’Aosta;vico III Lepore;vico III Lungomare Massaro; vico Vittorio Veneto;vico XIII Via Duca d’Aosta.

La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18.00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.