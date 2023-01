Nell’ambito delle attività di controllo delle attività commerciali e servizi pubblici cittadini, questa mattina personale del Nucleo di Polizia Amministrativa della Locale di Bari ha individuato nell’area interna all’Aeroporto (Zona arrivi), un soggetto sorpreso in attività abusiva di noleggio con conducente di veicolo non destinato a tale uso.

Lo stesso è stato sanzionato ai sensi dell’art. 85 c.4 cds, mentre aveva già a bordo 2 passeggeri con cui aveva già pattuito il costo del trasporto; è stato contestualmente operato il fermo amministrativo del veicolo in quanto alla sanzione pecuniaria di 173 euro consegue la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi.