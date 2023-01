Il periodo dei saldi invernali avrà inizio in Puglia a partire da mercoledì 5 gennaio 2022. I saldi proseguiranno sino a lunedì 28 febbraio, così come stabilito dal Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 31 maggio 2017.

L’esercizio commerciale che intende effettuare vendite di fine stagione o a saldo deve comunicare almeno 5 giorni prima allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): i prodotti oggetto della vendita; la sede dell’esercizio commerciale; le modalità di separazione fra i prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri a prezzo normale. La giunta regionale pugliese, ha scelto questo primo giorno di saldi invernali, mercoledì 5 gennaio 2022. Questo provvedimento rispetta il Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017. Ma anche le indicazioni fornite in sede di conferenza delle regioni (che prevedeva per l’inizio dei saldi 2022 nell’ultimo giorno lavorativo precedente l’epifania). Quindi pochi giorni dopo l’inizio del 2022, i commercianti con punti vendita a Bari, Lecce e tutte le altre località pugliesi, applicheranno i ribassi. Le percentuali oscilleranno a seconda dei casi. Ma come avviene di solito dovrebbero crescere con il passare delle settimane.

Come previsto dal provvedimento regionale, gli sconti invernali terminano il 28 febbraio 2022. Di conseguenza la durata del periodo in questa regione è pari a 55 giorni nel complesso. Dunque dal 5 gennaio fino all’ultimo giorno di febbraio, si potranno fare affari non solo nei negozi, ma anche nei centri commerciali della Puglia. La regione Puglia, ha comunicato inoltre le disposizioni da seguire per quanto riguarda gli esercenti. In particolare, quelli che intendono effettuare gli sconti invernali, devono comunicarlo 5 giorni prima allo SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). In questa comunicazione bisogna specificare: sede del negozio; prodotti oggetto di saldi; come vengono separati i prodotti offerti a prezzo scontato da quelli che non lo sono (per esempio i capi della nuova stagione).