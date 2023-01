In Puglia, nel corso delle due ultime settimane, c’è stato un forte rialzo dei contagi da Covid-19. È quanto emerso dal monitoraggio del ministero della Salute. In particolare, nella settimana dal 16 al 22 dicembre, l’incidenza era di 210,3 casi ogni 100mila residenti, il dato è sceso leggermente nella settimana successiva (197,2 casi), per poi subire un’impennata a 288,7 casi ogni 100mila residenti nel periodo che va dal 30 dicembre al 5 gennaio.

I dati fanno ipotizzare una nuova ondata di contagi. Preoccupa l’occupazione dei posti letto, dato che risulta in salita. In particolare, nei reparti di Medicina Covid il tasso di occupazione è al 9,7%, mentre nelle terapie intensive l’incidenza è pari al 3,4%, trovandosi sopra la media nazionale, attualmente al 3,2%.

