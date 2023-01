Dal sottovia Quintino Sella a via De Rossi fino alla stazione. Ed ancora Santo Spirito e San Paolo. Il Comune ha avviato le fasi di progettazione di una serie di percorsi ciclabili, finanziati con 54 milioni e 900mila euro per circa 36 chilometri. In elenco ci sono le nuove piste che saranno realizzate nell’ambito del progetto di pedonalizzazione del lungomare di Santo Spirito, per un totale di 700 metri (5 i milioni previsti di spesa per l’intero progetto). Nell’ambito del secondo lotto del Biciplan il collegamento di Santo Spirito con Palese per un chilometro e mezzo e un milione e 800mila euro stanziati e il collegamento da Palese a strada Cola di Cagno per due milioni di euro e due chilometri e mezzo.

Previsti percorsi di connessione tra le università, in particolare dalla stazione al Campus, con uno stanziamento di 400mila euro e percorsi ciclabili tra Santa Rita e Carbonara e a Loseto per un chilometro e mezzo e un milione e mezzo di euro.

Nuove piste anche al San Paolo nell’ambito del piano delle periferie da 7 milioni e 200mila euro. Ed ancora un percorso ciclabile su corso Italia nei pressi del viadotto Fal per 400 metri e un costo di 800mila euro. Nuova pista anche su via Sangiorgi.

Non mancheranno i percorsi in centro: nel sottovia Quintino Sella con 2 milioni di euro per 600 metri, che si collegherà con le due “light” da realizzare su via Quintino Sella e via De Rossi. Piste ciclabili sono poi previste nell’ambito del nuovo progetto di ampliamento della spiaggia a Torre Quetta e Pane e pomodoro, a Costa Sud, a Santa Rita, in via Amendola, in via Postiglione.

Ci sarà da attendere ma sarà realizzato anche il ponte ciclopedonale di collegamento tra Fesca e Palese: è in atto la fase della progettazione. Si tratta di una opera molto attesa perché connetterà due quartieri uniti solo dalla tangenziale, permettendo a pedoni e ciclisti di potere raggiungere Palese da Fesca- San Girolamo senza dover necessariamente prendere l’auto. Il ponte si svilupperà su un chilometro e mezzo, al costo di tre milioni e mezzo di euro.