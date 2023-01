“Stasera, alle 21:25 su Rai uno, torna Lolita Lobosco, con la seconda stagione della serie, e torna Bari, in prima serata, nelle case di tutti gli italiani”, così il sindaco Antonio Decaro sui social annunciando la seconda stagione della serie televisiva ambientata a Bari e provincia..

“Grazie a tutti voi che nei mesi scorsi avete fatto sacrifici e sopportato limitazioni ritrovandovi il set la mattina sotto casa. Questo risultato è anche vostro”, conclude.