Lunghe file e disagi il primo lunedì dopo il week end dell’epifania. Archiviate le feste più lunghe dell’anno, si ricomincia con un incidente sulla statale 16 direzione sud all’altezza di Cozze Polignano. L’incidente di cui ancora non si conosce la dinamica, sta creando non pochi problemi agli automobilisti, fermi a passo d’uomo. La polizia consiglia massima attenzione.

