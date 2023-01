Nuova allerta meteo in Puglia. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso da allerta gialla per venti forti, soprattutto lungo la costa e su tutta la regione. L’allerta parte dalle 20 di oggi, 9 gennaio, per le successive 28 ore. Anche la polizia locale di Bari invita alla cautela. Il nuovo avviso segue quello di sabato che aveva annunciato l’allerta meteo per la giornata di oggi per forti precipitazioni.

