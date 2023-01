“Da mesi, in un tratto della palazzina di Microbiologia, persiste una indecorosa discarica di guano di colombi. A chi spetta garantire l’igiene e il relativo decoro?”. A denunciarlo è Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro.

Siamo, in particolare, in una palazzina dell’Istituto di Microbiologia del Policlinico di Bari dove, sottolinea Cipriani “c’è una indecente situazione di degrado e sporcizia che persiste da mesi”. “Va sa sé – ha sottolineato ancora – il pericolo per la salute pubblica che dovrebbe essere la primaria tutela di ogni nosocomio, determinato da tale situazione. Le pulizie sono di competenza dell’Università Barese, non della Sanitaservice. Alla luce di questo chiediamo: come mai nessuno ha mai visto questo tappeto di guano? Se gli addetti delle pulizie appartenenti all’università non sono mai intervenute a chi spetta intervenire?” – ha concluso.