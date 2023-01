Dietro la frase pronunciata dal giornalista Francesco Borgonovo a Tagadà il 22 dicembre scorso (ed ancora in bella vista sul sito di La7 come nello screenshot sotto) ci sarebbe solo un equivoco. E’ lo stesso giornalista a rivelarlo in un tweet. “E’ successa una cosa stranissima e surreale – spiega – ho cominciato a ricevere messaggi e email da alcune persone che mi seguono o altri che hanno visto questa cosa online. Pare che abbia attaccato la città di Bari e i suoi abitanti. Clamoroso fraintendimento. Io l’altro giorno ho partecipato ad una trasmissione su La7 Tagadà, durante la quale si è discusso di varie questioni, tra cui la presenza di cinghiali. Io non dico Bari, ma al bar. Sul sito di la 7 è stato citato questo spezzone dicendo Bari, ma si tratta di un errore. So che il sindaco Decaro ha risposto e lo ringrazio ed è stato cortese. Approfitterò per venire a Bari a trovarlo, ritengo che sia una bellissima città. Nulla contro i baresi, solo un equivoco”.

