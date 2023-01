Il forte vento proveniente dai quadranti settentrionali che sta caratterizzando queste giornate pugliesi ha fatto visita anche a Bari dove i kiter, impegnati nelle attività di kitesurf sul lungomare di San Girolamo, hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo ricco di acrobazie.

Complice il mare in burrasca e l’allerta gialla per il maltempo che durerà almeno sino a questa sera, gli sportivi baresi si sono tuffati in acqua e, approfittando del vento, compagno fidato di questo sport velico nato come variante del surf, si sono lasciati trainare spaventando anche alcuni presenti per via delle acrobazie che hanno visto alcuni di loro restare sospesi in aria per qualche minuto in più, con il rischio che le raffiche di vento potessero spingerli anche a ridosso degli scogli. Le immagini sono state immortalate in un video.