Il mare in burrasca ha fatto riemergere alcuni reperti risalenti all’epoca romana. E’ accaduto in particolare in Salento, sulla battigia di Porto Cesareo, in un’area nei pressi di una necropoli romana.

A far riemergere quelli che sono dei veri e propri “tesori” è stata una mareggiata. La presenza degli scheletri è stata accertata dagli ispettori ambientali allertati dalla segnalazione di un cittadino. Gli ispettori hanno così allertato la Soprintendenza che ha disposto la messa in sicurezza delle tombe. Attualmente l’area è monitorata giorno e notte. Non è la prima volta che in questa zona ci sono ritrovamenti di questo tipo, in passato, sempre in seguito a mareggiate, sono emerse infatti altre testimonianze prezioso dell’antico insediamento romano.

Foto Pxhere