Caos per il rimborso dei biglietti dopo la decisione di WizzAir di chiudere la base di Bari dal prossimo 16 febbraio. La compagnia aerea ha quindi cancellato tutti i voli a partire da quella data e molti cittadini baresi hanno già avviato la procedura per il rimborso. Ma parecchi sono i disagi, anche se molti, che hanno acquistato i voli acquistati e ora cancellati, stanno ricevendo email dal vettore per rimborso.

“In caso di variazione della programmazione o di cancellazione del volo da parte di Wizz Air prima della partenza programmata – si legge sul sito della compagnia aerea – i passeggeri verranno informati e riceveranno le opzioni disponibili via email all’indirizzo specificato durante la prenotazione. Le notifiche vengono indirizzate direttamente ai recapiti del titolare della prenotazione e si riferiscono a tutti i passeggeri inclusi nella prenotazione. È responsabilità del titolare della prenotazione/dell’agenzia informare tutti gli altri passeggeri inclusi nella prenotazione di eventuali modifiche dei voli.

In tali casi è possibile – spiega ancora Wizzair – scegliere tra le opzioni seguenti, che possono variare caso per caso: accedere al profilo Wizz (titolare della prenotazione) e riprenotare il viaggio gratuitamente su un altro volo operato da Wizz Air sulla stessa rotta o, se necessario, su una rotta simile, secondo la disponibilità dei posti. Se i voli disponibili non soddisfano le esigenze del viaggiatore, gli verranno offerte le opzioni di rimborso nel corso della procedura di prenotazione del nuovo volo online.

E’ possibile inoltre accedere al profilo Wizz (titolare della prenotazione) e richiedere crediti Wizz per l’intero valore de pagamento in riferimento al volo cancellato o modificato, più il 20% della tariffa pagata per il volo cancellato o modificato sul conto Wizz. I crediti di viaggio possono essere utilizzati per l’acquisto di qualsiasi volo e/o servizio Wizz in futuro. Successivamente, se desiderato, è possibile richiedere un rimborso del 100% sul metodo di pagamento originale in luogo dei crediti WIZZ (opzione soggetta alle limitazioni del metodo di pagamento). In tal caso il 20% extra non viene riconosciuto”.