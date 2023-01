Viabilità a rischio sulle strade di Palese. A causa del forte vento e delle mareggiate i detriti hanno infatti invaso tutte le aree a ridosso del mare.

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato ieri un’allerta meteo valida dalla mezzanotte dell’11 gennaio e per le successive 12 ore, per raffiche molto forti su Bari e le altre province.

Numerose le lamentele dei residenti della zona che da tempo richiedono l’installazione di frangiflutti.