Cambia la viabilità a San Marcello, nella zona tra il Politecnico e via Omodeo dove sono in corso, da anni ormai, i lavori del Pirp, il piano di riqualificazione delle periferie. Gli interventi, che riguardano le zone dove si affacciano anche le case popolari, si concluderanno tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Il Comune ha disposto, con una ordinanza, la nuova viabilità. E’ stato istituito il senso unico di marcia su via Fortunato e i sensi di marcia e i divieti necessari alla regolamentazione della viabilità interna al comprensorio in cui sono stati realizzati i primi interventi. “In via Fortunato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – abbiamo predisposto un nuovo assetto viario, con l’istituzione del senso unico. Questo anche in risposta alle esigenze dei residenti che chiedevano più posti auto. In questa maniera siamo riusciti a massimizzare gli stalli a disposizione, salvaguardando il boulevard e abbiamo reso la viabilità tutta a senso unico per ottimizzare i flussi veicolari”.

I lavori hanno subito un lungo blocco e sono ripresi nel 2022. Sono in corso gli interventi sulla palazzina che diventerà la sede del Municipio II con parcheggio sotterraneo. L’intervento ha previsto anche la sistemazione degli spazi comuni attraverso la realizzazione dei marciapiedi, delle aree pedonali, della pavimentazione stradale, della nuova pista ciclabile, delle alberature sui viali, delle panchine, dei lampioncini, dei cestini, dei parcheggi pertinenziali e del campetto sportivo adiacente alla chiesa di San Marcello. Sono stati creati nuovi alloggi popolari. Per un investimento complessivo di circa 23 milioni di euro.