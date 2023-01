Si apre domattina presso la sala Biblioteca del VI piano del Palazzo Giustizia di piazza Enrico De Nicola il seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e del Comitato Pari opportunità. Sono chiamati a esprimere il proprio voto con sistema elettronico da martedì 17 a venerdì 20 gennaio, dalle 8,30 alle 14, 6.328 professionisti, 3.638 avvocati e 2.690 avvocate, che eleggeranno i 25 nuovi consiglieri; saranno questi ultimi, una volta insediati, a designare il nuovo presidente per il mandato 2023 – 2026.

Gli elettori potranno esprimere massimo 16 preferenze nell’elezione dei nuovi consiglieri dell’Ordine e 10 in quella del Comitato pari opportunità; in entrambi i casi è previsto un meccanismo per tutelare il genere meno rappresentato nelle scelte di ciascun elettore.

Appartengono a tre liste i 41 candidati consiglieri dell’Ordine: le liste «Coalizziamoci» (con l’avvocato penalista Salvatore D’Aluiso candidato presidente) e «Libero Foro» (candidato presidente l’avvocato penalista Guglielmo Starace) presentano 16 candidati, mentre il «Sindacato avvocati Bari» conta nove aspiranti consiglieri senza esprimere un candidato presidente.

“L’Ordine, che rappresenta tutti gli iscritti, garantirà che le elezioni si svolgano nel miglior modo possibile – dichiara Serena Triggiani, presidente dell’Ordine degli Avvocati uscente e non candidata, oltre che presidente della commissione elettorale -. Auspico la massima partecipazione possibile di colleghe e colleghi affinché esprimano il proprio voto nell’esercizio democratico di un loro fondamentale diritto, così designando i rappresentanti della comunità forense barese per i prossimi quattro anni”.