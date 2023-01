La direzione generale del Policlinico di Foggia, come previsto dalla normativa, ha sospeso il

dirigente dell’Area tecnica raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere. Inoltre, in attesa dell’avvio del procedimento disciplinare ha deciso di revocare immediatamente tutti gli incarichi che il dirigente aveva ricevuto dalla precedente amministrazione dell’azienda ospedaliera universitaria.

Lo annuncia il direttore generale del Policlinico, Giuseppe Pasqualone, al termine di un colloquio con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Come sempre – prosegue Pasqualone – offriremo il massimo supporto alla magistratura e alle forze dell’ordine. Durante tutto il periodo commissariale abbiamo già esaminato una serie di appalti e ne abbiamo revocati alcuni, effettuando le opportune segnalazioni all’autorità giudiziaria.

