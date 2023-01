Tre ragazzi di venti anni sono stati arrestati per presunta violenza sessuale nei confronti di ragazza di soli 13 anni in un box di Cerignola, in provincia di Foggia. I tre sono accusati anche di cessione di sostanze stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni, la sera del 23 ottobre uno dei giovani, dopo aver conosciuto la vittima su un social, l’avrebbe invitata in un box alla periferia di Cerignola dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo.

Dopo aver offerto alla ragazzina droga, i tre l’avrebbero obbligata, con violenza e minaccia, a subire rapporti sessuali approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e fisica dovuta all’età e all’uso della droga. La vittima sarebbe stata anche ammanettata. Nell’indagine c’è un quarto indagato a piede libero per false informazioni al pubblico ministero.

