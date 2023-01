Tragedia a Fasano, nel brindisino, dove un bimbo di un anno e mezzo è morto soffocato. È accaduto poco fa, in un appartamento situato nella zona centrale. Secondo quanto emerso il piccolo avrebbe ingerito un oggetto molto piccolo, probabilmente un tappino della soluzione fisiologica.

Immediati i tentativi di soccorso, il papà, resosi conto nell’immediato di quanto accaduto, ha anche provato a fare le manovre di disostruzione nel tentativo di salvarlo. Per il piccolo però non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 che hanno soccorso i familiari del bimbo che in seguito allo shock hanno avuto un malore.

Foto repertorio

