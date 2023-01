Tragedia questa sera alle porte di Sammichele di Bari. Un motociclista è morto, forse investito da una betoniera: il centauro 57enne di Sammichele, all’arrivo del medico infermiere e soccorritore del 118, era in gravissime condizioni. Portato in codice rosso al Miulli è morto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. (Foto vivilastrada)

