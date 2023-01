Si entra nel vivo del mese di gennaio che, dopo le temperature miti dei primi giorni, con giornate altalenanti in cui vento e temporali hanno iniziato a farsi spazio, non lascia tregua al sole per addentrarsi ufficialmente nel pieno dell’inverno, con temperature fredde e cieli grigi. In particolare, secondo l’ultimo bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile è in arrivo una nuova allerta gialla per il maltempo.

In particolare, a partire dalle 16 di oggi e per le successive 28 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli sino a puntualmente moderati. Ma non solo, secondo quanto emerso sono in arrivo anche nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporto al suolo da deboli a moderati. Previsti anche venti tendenti a forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con incremento dei livelli idrometrici.

Foto repertorio

