Otto arresti, di cui due in carcere e sei ai domiciliari. È questo il bilancio di un operazione portata avanti dal comando provinciale dei Carabinieri di Taranto. L’accusa è di traffico e spaccio di droga, in particolare di hashish, proveniente anche dalla Spagna.

Nell’ambito della stessa operazione, altre due persone sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale sono 21 gli indagati. Le misure cautelari, più nello specifico, sono state disposte dal gip Francesco Maccagnano su richiesta del pubblico ministero Vittoria Petronella e sono nei confronti di un 47enne e un 39enne per quanto riguarda il carcere, mentre per i domiciliari vede coinvolti un 27enne, un 24enne, un 25enne, un 59enne, un 33enne e un 51enne. La droga veniva venduta in diversi quartieri, sopratutto nel Paolo VI e Salinella. Dalla Spagna sarebbero stati importati ingenti quantitativi di hashish, successivamente smerciati nelle strade di Taranto.

