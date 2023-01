Maltempo in Italia. Scatta l’allerta meteo in 10 regioni: arancione in Campania. L’inverno è arrivato in Italia portando freddo e maltempo da Nord a Sud, e fino alla fine del mese le condizioni non dovrebbero migliorare. In pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia è prevista molta neve nelle prossime ore, così come sugli Appennini meridionali. Ancora possibili fiocchi in Sardegna, a bassa quota.

Tra le regioni imbiancate potrebbero aggiungersi nel weekend anche le Marche, a quota 100 metri, la Calabria, a 350 metri, e la Sicilia a quote di bassa collina. Non solo neve, perché in queste ultime due regioni si temono anche raffiche di tempesta con punte di 150 chilometri orari. La protezione civile ha diramato, inoltre, un’allerta arancione su gran parte della Campania per rischio idrogeologico.

Allarme giallo sui restanti settori della regione, su gran parte di Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Questo l’avviso emesso dal dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte. Una vasta e profonda saccatura proveniente dal Nord Europa porterà sull’Italia masse d’aria fredda innescando la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali, nella notte. Lo spostamento, poi, di questa struttura sull’Adriatico determinerà un peggioramento delle condizioni meteo al Centro Sud e sulle isole, oltre a un abbassamento delle temperature che porterà anche nevicate a bassa quota. Dalle prime ore di domani, 20 gennaio, si prevedono nevicate da sparse a diffuse sopra 500-600 metri in Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria ed Emilia-Romagna; venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione dalla tarda mattinata a Sicilia e Calabria, specie sui settori montuosi, e su Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici.

