Particelle visibili in sospensione in confezioni del medicinale: ritirato medicinale Vitamina C Bayer. Lo ha deciso la stessa azienda farmaceutica, in via precauzionale, comunicandolo all’Aifa. Si tratta, in particolare, del medicinale 1 g/5 ml soluzione iniettabile 3 fiale s.c./i.m./e.v,lotto G204101, con data di produzione 10/202 e data scadenza 10/2023, AIC 025116029.

Il ritiro, disposto come già sottolineato, per riscontro di particelle visibili in sospensione in confezioni del medicinale prevede la sospensione della vendita in via cautelare. Secondo quanto disposto, tutte le eventuali giacenze dovranno essere accantonate e rese disponibili per il ritiro, in merito alle modalità e al relativo indennizzo ci saranno ulteriori comunicazioni in merito.

Il medicinale in questione è indicato nei casi in cui si presenta carenza di vitamina C, soprattutto nel corso di gravidanza e allattamento o in caso di affezioni reumatiche, raffreddamento o stati influenzali. Si consiglia di controllare qualora il lotto presente in casa corrispondesse a quello indicato.

Foto repertorio

