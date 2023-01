Caos ieri notte, 19 gennaio, nel rione Libertà. Un senzatetto ha cominciato a gettare per terra rifiuti e a svuotare i cassonetti. In particolare in via Crisanzio e via Martiri d’Otranto. Questa mattina i residenti si sono trovati ad attraversare un “tappeto” di rifiuti sparsi sul marciapiede. “Non è la prima volta che capita – spiega Luca Bratta, residente e coordinatore per il Libertà di Fratelli di Italia – qui c’è un serio problema di sicurezza. Poco prima che il senzatetto facesse questo caos, era passata anche una ragazza da sola. Cosa sarebbe successo? Invochiamo da tempo più controlli in zona, una presenza maggiore delle istituzioni. Ma sembra che nessuno di questa amministrazione sia pronto ad ascoltarci”.

