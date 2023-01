Apprendere divertendosi, in maniera semplice ma completa e con il desiderio di approfondire. Questo lo scopo dell’incontro pubblico che Legambiente Puglia organizza sabato 21 gennaio 2022 nella biblioteca comunale “Isidoro Chirulli” di Martina Franca, mettendo a confronto il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e la storia dell’ambientalismo scientifico dell’associazione e il professor Vincenzo Schettini, professore di fisica e autore del libro “La fisica che ci piace”, che attraverso i social e la sua opera di docente e divulgatore ha permesso di accedere in maniera semplice a concetti scientifici. Alla discussione parteciperà anche Carlo Dilonardo, assessore alle Politiche Educative e Formative del Comune di Martina Franca, mentre a coordinare i lavori sarà la scrittrice Annamaria Zito.

L’evento è promosso in collaborazione con Acquedotto Pugliese, il liceo statale “Tito Livio”, l’iiss “Leonardo Da Vinci” e l’iiss “Ettore Maiorana” di Martina Franca e il patrocinio del Comune di Martina Franca. Insieme ai ragazzi dei tre istituti scolastici. Grazie alla sua metodologia di insegnamento, Schettini ha portato a far conoscere la fisica a un ampio pubblico, prevalentemente giovane. Per questo Legambiente vuole ancor più sensibilizzare e avvicinare i giovani alle tematiche della sostenibilità ambientale, dalle rinnovabili al mutamento dei cambiamenti climatici e alle azioni che tutti possono compiere per attuare un cambiamento.

