“Le scritte apparse sui muri della sede della Cgil di Bari rappresentano un atto intimidatorio che non dobbiamo sottovalutare. In queste ore anche i profili social personali di alcuni dirigenti locali della Cgil sono stati invasi da insulti e minacce. Questi atti, perpetrati rigorosamente per mano anonima e attraverso profili fake, sono l’ennesima riprova che dietro le minacce c’è sempre un vigliacco che spera di far paura a qualcuno senza avere il coraggio di affermare le proprie idee e confrontarsi alla luce del sole”. Così il sindaco Antonio Decaro commentando l’atto vandalico sulla sede della Cgil di Bari.