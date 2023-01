È stato trasportato con urgenza, in codice rosso, al Policlinico di Bari il ciclista che questa mattina è stato coinvolto in uno schianto contro un’auto. È accaduto in particolare sul lungomare di Palese, all’altezza del porticciolo e poco lontano dallo spazio che un tempo ospitava il rudere dell’ex Ancora.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto tra l’auto (una Citroen C3) e il ciclista, è stato frontale. Ad avere la peggio quest’ultimo che ha sfondato il parabrezza per via dell’impatto violento. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto immediato l’intervento del personale 118 e della Polizia Locale per soccorrere il ferito e ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

