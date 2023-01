Si segnalano code e rallentamenti a causa di un incidente stradale sulla Statale 16 direzione sud, all’ altezza dell’uscita 10 del quartiere Picone. Ripercussioni anche sulla Statale 96 in ingresso in città. La polizia Locale, giunta sul posto per regolare il traffico e per i primi rilievi, consiglia percorsi alternativi. Rallentamenti e code anche Statale16, direzione Nord, svincolo Poggiofranco.

(Foto archivio)

