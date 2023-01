Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che è divampato al civico 26 di piazza Umberto. L’appartamento nel sottoscala del condominio avrebbe preso fuoco. A perdere la vita, un uomo che viveva da solo in quell’appartamento. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno spento l’incendio e hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche gli uomini della polizia di stato.

Aggiornamento: A perdere la vita un uomo di 68 anni morto nell’incendio divampato, per cause da accertare, in un appartamento a Bari. All’arrivo dei vigili del fuoco l’uomo era gravemente ustionato e il rogo quasi spento. Il 68enne sarebbe morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia. Disposto dal pm di turno anche l’invio del medico legale. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio.

