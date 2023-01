Negli ultimi giorni stanno aumentando i casi di vishing tramite servizi di telefonia. Sono già numerose, infatti, le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale di utenti relative ad una nuova campagna truffaldina finalizzata alla sponsorizzazione di siti che offrono servizi di trading online. Si tratta di un tentativo di frode in cui il truffatore ti contatta per telefono o tramite messaggio vocale per carpirti dati personali che poi userà per accedere ai tuoi soldi o ricavarne altri vantaggi. Nello specifico, l’utente viene contattato telefonicamente da un falso consulente finanziario che lo convince a investire i suoi risparmi online. Dopo aver investito una prima somma di denaro, gli apparenti alti guadagni ottenuti in poco tempo convincono la vittima a versare ulteriori somme di denaro.

Nel momento in cui l’utente prova a riscattare i ricavi dei suoi investimenti, gli viene comunicato di dover pagare delle tasse di svincolo. A quel punto, il falso consulente si rende irreperibile e all’utente vengono bloccate le credenziali di accesso alla piattaforma. Prima di investire online, la polizia postale raccomanda gli utenti di consultare il sito della CONSOB per verificare la reale esistenza e l’abilitazione alla professione della società che propone il contratto. Si tratta di un’efficacie allerta che può evitare molti grattacapi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.