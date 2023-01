Sottoscritti in Prefettura i Protocolli d’intesa tra il prefetto Antonia Bellomo, i sindaci di Adelfia, Capurso, Casamassima, Rutigliano e il Commissario Straordinario del Comune di Valenzano finalizzati all’attuazione dei progetti “Scuole Sicure” per l’anno scolastico in corso, finanziati dal Ministero dell’Interno con il Fondo per la sicurezza urbana.

Gli accordi regolano i rispettivi reciproci impegni volti alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, l’attivazione dei sistemi di sistemi di videosorveglianza presso le scuole individuate dalle predette amministrazioni comunali, l’implementazione del lavoro straordinario delle polizie locali favorendo il prolungamento delle attività di controllo, l’attuazione di campagne educative, d’intesa con i dirigenti scolastici, rivolte alle ragazze e ai ragazzi sui rischi derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti.

