Piove da questa mattina ed è subito panico per le strade di Bari. In particolare a San Girola, nella zona Marconi e in corso Vittorio Veneto, le strade sono completamente allagate. Non va meglio in altri quartieri della città. La giornata, secondo quanto riferiscono le previsioni, dovrebbe proseguire all’insegna della pioggia e… degli allagamenti.

