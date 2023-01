“Culture d’inverno” è il titolo che riassume il cartellone invernale delle attività culturali proposte dal Comune di Capurso: 26 appuntamenti in tre mesi, fino al 29 marzo. Il cartellone “Culture d’Inverno” nasce dalla rete tra associazioni del territorio, Comune, scuole e cittadini, coordinati dal consigliere delegato alla cultura Giovanni Locorotondo e dalla consigliera delegata alla biblioteca Mariangela Giordano.

Tra gli appuntamenti, il ricordo delle vittime della Shoah dal 27 gennaio al 5 febbraio, con una serata evento dal titolo “Note di Libertà, il nazifascismo e il Jazz” e la mostra fotografica “Shoa, come è stato umanamente possibile?” presentati dall’ ANPI Capurso-Valenzano; gli incontri letterari della rassegna Il Libro Parlante, con, tra gli altri, il campione della nazionale di calcio Antonio Di Gennaro che presenta il suo libro “Io Dige, mi racconto così”; la musica live con il tributo a Fabrizio De Andrè della band barese I Maltesi nel giorno del compleanno del cantautore genovese; le giornate che richiamano l’attenzione su temi come la prevenzione dello spreco alimentare, del bullismo, del cyberbullismo, e di sensibilizzazione alla donazione con l’iniziativa proposta da aps Giorgia e i Gabbiani “Il dono, la cura e la vita al centro” organizzato in occasione del quinto anniversario dalla scomparsa di Giorgia Russo.

C’è attesa per gli appuntamenti in maschera del Carnevale capursese per i bambini e le bambine, previsti per il 12 e il 19 febbraio. Torna dopo la pausa Covid, con la 14^ edizione, anche la Festa della Donna organizzata dall’Ute Re del Tempo. Ed ancora, ballo e danza con “BariOpen International championship” organizzata da Teo Club al Pala Padovano e “Visioni letterarie: dal testo al gesto, Vision and Talking” proposto da Dynamic Lab Performing Arts Center con una serata evento in biblioteca. Non mancano le conferenze organizzate da asd Bio Ambra New Age sul tema “Sport e movimento”, aps Giorgia e i Gabbiani insieme a Polisportiva Orsa sulla lotta al doping, aps Ecotour sulle attività associative, Lions Club Rutigliano-Conversano con l’incontro dal titolo “Rotaie a sud-est. Percorso storico della Ferrovia Bari-Locorotondo” e le donazioni di sangue organizzate da Avis Capurso.

“Le attività culturali sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una comunità. Offrono opportunità per l’espressione creativa, la riflessione critica e la promozione della diversità e dell’inclusione. I concerti, le attività teatrali, le mostre, le rassegne letterarie, riuniscono le persone e creano un senso di appartenenza e identità comune. Continueremo a sostenere le attività culturali nella nostra comunità perché credo che siano essenziali anche per la salute sociale della nostra città.” afferma il Sindaco Michele Laricchia.

