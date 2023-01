Ai nastri di partenza la 23esima edizione del Sudestival, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival, afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC, viene realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, grazie anche al sostegno della Città di Monopoli, del Comune di Polignano a Mare, della città di Fasano e col patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari e del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

A inaugurare il Sudestival, primo e unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno, un weekend ricco di eventi, proiezioni e appuntamenti con il meglio del cinema italiano. Si parte la mattina di venerdì 27 gennaio con la prima masterclass alla presenza di Kim Rossi Stuart che terrà, di fronte a una platea di oltre 400 studenti presso il Teatro Radar una lezione dal titolo “Interpretare un personaggio: il ruolo dell’attore nell’opera filmica”.

Alle 21, sempre presso il Teatro Radar, sarà proiettato BIG, il cortometraggio “Premio Raffaella Carrà – Pop Corn Festival 2022” diretto da Daniele Pini che, dopo esser stato premiato e amato in diversi festival italiani arriva in anteprima in Puglia sugli schermi del Sudestival. A seguire il saluto al pubblico dell’ospite d’onore della giornata, Kim Rossi Stuart, e la presentazione del suo ultimo lavoro da regista, BRADO.

Sabato 28 gennaio, presso la Biblioteca Rendella, nel cuore del centro storico di Monopoli alle 17.00, si terrà la tavola rotonda con Daniele Vicari che presenterà il suo libro IL CINEMA, L’IMMORTALE (Einaudi). A dialogare con l’autore Joana Fresu De Azevedo (AFIC); modera l’incontro Fabio Falzone, (critico cinematografico). Alle 21, presso il cinema Vignola di Polignano a mare, Vicari presenterà il suo ultimo film ORLANDO, interpretato da Michele Placido e Angelica Kazankova.

Domenica 29 gennaio inaugurazione della retrospettiva dedicata a Mattia Torre con la visione presso il Cinema Vignola di Polignano di PIOVONO MUCCHE, diretto da Luca Vendruscolo.

