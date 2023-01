Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 16 all’altezza dei curvoni che precedono l’uscita per Palese direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo al centro della careggiata. Ne sarebbero conseguiti una serie di tamponamenti. Non è ancora chiaro se ci siano feriti. Sul posto la Polizia locale che sta provvedendo a regolare il traffico.

