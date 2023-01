Ci sono muri scrostati e acqua che cade dal soffitto a casa di Maria (nome di fantasia). La donna ha 80 anni e vive in una casa popolare nel quartiere San Paolo in condizioni impossibili. Quella di Maria è una storia simile a quelle di tante altre famiglie abbandonate al loro destino in abitazioni dove non c’è manutenzione e dove, molte richieste di aiuto, finiscono nel dimenticatoio.

“Sto aspettando da tre anni – tuona la figlia di Maria – l’intervento da parte dell’Arca per risolvere questo problema. Volevo precisare – continua – che mia madre sta malissimo con tosse, raffreddore e nevralgia ai denti. Io soffro di fibromialgia che significa che sto sempre con dolori muscolari e articolari con questo freddo: il riscaldamento – conclude – sta sempre acceso e paghiamo tutto”.

