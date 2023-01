Due wc abbandonati in piazza Umberto e in via Dell’Andro. “Comportamenti come questi non hanno senso, non hanno logica. Sono sfregi alla città, ai cittadini, all’immagine della nostra Bari nel mondo – spiegano dall’Amiu – Offendono le tante persone virtuose che abitano Bari o che la frequentano per lavoro o per svago. Offendono anche il nostro lavoro quotidiano. Ma noi andiamo avanti, insieme a chi, come noi, ama Bari. I vandali, lo ripetiamo ancora una volta, non vinceranno”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.