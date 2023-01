Ricchi di proteine e fonte di sali minerali, oggi in tavola portiamo i fagioli. Tante le varietà presenti in commercio, da quelli neri a quelli bianchi, sino a passare per quelli rossi. Tutti, hanno un elemento comune: la capacità di essere ricchi di nutrienti capaci di apportare benefici all’organismo. Ma andiamo per gradi.

I fagioli, in primis, sono fonte preziosa di vitamine. Tra queste spiccano in particolare quelle del gruppo B. Ma non solo, i fagioli sono infatti fonte preziosa di acido folico, potassio, calcio, ferro e fosforo, elementi che contribuiscono a mantenere sani corpo e mente. Inoltre, i fagioli, sono ricchi di glucodrine e lecitina, se il primo è capace di diminuire la glicemia, la presenza del secondo è capace di favorire l’emulsione dei grassi evitando un accumulo nel sangue e prevenendo dunque patologie come l’eccesso di colesterolo.

Inoltre, i fagioli, sono ricchi di molibdeno e fibre, sostanze che contribuiscono a liberare l’organismo dai solfiti allievando inoltre sintomi come mal di testa e debolezza. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

POLPETTE DI FAGIOLI CON SPEZIE

Mettete a lessare circa 200 grammi di fagioli, poi scolateli con cura e versateli in un frullatore aggiungendo sale, aglio, spezie tra cui zenzero, pepe nero e paprika. Poi aggiungete circa 40 grammi di pangrattato. Una volta pronto, formate le polpette e successivamente poggiatele su una teglia coperta con della carta da forno, coprendo ogni polpetta con un filo di olio extravergine di oliva. Lasciate cuocere in forno a 180° per almeno 25 minuti, facendo attenzione a girarle per rendere la cottura omogenea.

PASTA CON FAGIOLI ROSSI E PESTO DI BASILICO

Fate soffriggere della cipolla in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Non appena sarà dorata, versate i fagioli rossi (o in vetro o precedentemente bolliti) all’interno e mescolate con cura aggiungendo mezza tazzina di vino rosso. Quando il vino sarà evaporato, aggiungete in padella la pasta che avrete precedentemente cotto aggiungendo, inoltre, del pesto di basilico. Mescolate con cura fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo. Aggiungete, se di vostro gradimento, spezie come peperoncino o pepe nero.

