Partito ieri il servizio di bike sharing con le prime 60 bici, in giornata ne saranno sistemate altre per arrivare entro una settimana a raggiungere il numero a regime di 200. Ma nel frattempo al posto delle bici compaiono i monopattini in sharing. La foto è stata inviata a Borderline24 da uno studente che avrebbe voluto noleggiare una bici in largo Sorrentino. Ma al posto delle bici c’erano i monopattini in sharing.

