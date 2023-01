Ieri sera, alle 21:30 circa, in via Giuseppe Re David, militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri sono intervenuti a richiesta di un 58enne del luogo che ha riferito di un’aggressione da parte di 4 ragazzi nei confronti di uno studente 20enne avvenuta poco prima. Nella circostanza il giovane malcapitato, che al momento non risulta ancora aver presentato querela, è stato medicato da personale del 118. (Foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.