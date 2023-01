Si è conclusa da pochi minuti la sessione invernale di calciomercato. Come ormai d’abitudine, il Bari ha concentrato le operazioni in entrata nelle ultime ore, dedicando le settimane antecedenti al calciomercato in uscita.

Nella giornata odierna, il club dei De Laurentiis ha ufficializzato cinque operazioni. Dall’Inter è arrivato l’attaccante Sebastiano Esposito con la formula del prestito secco. Il giovane attaccante classe 2002, dopo essersi messo in mostra nell’Inter di Antonio Conte, ha vestito le maglie di Spal, Venezia, Basilea e Anderlecht, senza riuscire ad imporsi. Per il reparto difensivo, il ds Polito ha pescato in serie C: dal Potenza è arrivato a titolo definitivo, il difensore classe 1998, Emmanuele Matino. Matino, ha firmato un contratto sino a giugno 2026. Dopo aver vestito le maglie di Puteolana e Nocerina in Serie D, ha esordito tra i professionisti a Potenza nel 2018. Successivamente è passato alla Cavese totalizzato 55 presenze e segnando 5 reti. Nella prima parte di questa stagione è tornato a vestire la maglia rossoblù dei lucani mettendo a referto 18 presenze e 2 gol. Rinforzo anche a centrocampo con l’arrivo di Ahmad Benali centrocampista libico classe 1992: arriva dal Brescia a titolo definitivo. Benali è cresciuto nelle giovanili del Manchester City facendo il suo esordio nei professionisti con la maglia del Rochdale, in Terza Divisione inglese. Nel 2012 è giunto in Italia, prelavato dal Brescia. Dopo l’esperienza in Lombardia, il centrocampista nativo di Manchester ha militato nel Pescara, nel Crotone e nel Pisa prima del ritorno alle rondinelle in questa stagione. Benali ha vestito 12 volte la casacca della Nazionale libica, mettendo a referto 3 reti. Biancorossi che si rifanno il look anche nel reparto offensivo, con l’acquisto a titolo definitivo di Gregorio Morachioli centrocampista offensivo classe 2000, arriva dal Renate, club di C. Cresciuto nelle giovanili dello Spezia, ha militato nella formazione Primavera della Juventus prima di tornare allo Spezia. Dopo due prestiti in Lega Pro alla Pistoiese e all’Imolese, dove ha messo insieme 33 presenze e 3 gol, è passato al Renate dove, nell’attuale stagione, ha totalizzato 22 presenze e regalato 4 assist. Si è invece concretizzata al fotofinish la trattativa col Monza per Salvatore Molina. L’esterno classe 1992 arriva a titolo definitivo. Molina è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, in seguito ha militato in diversi club: Foggia, Barletta, Modena, Atalanta, Carpi, Cesena, Perugia, Avellino, Crotone ed infine Monza. Con i brianzoli ha ottenuto la prima storica promozione in serie A.

La società biancorossa ha anche ingaggiato il portiere classe 1999, Edoardo Sarri dalla Juve Stabia, che ha preso il posto di Emanuele Polverino (portiere classe 1997) passato alla Fidelis Andria con la formula del prestito.

Il direttore sportivo biancorosso, Ciro Polito, è stato molto attivo nel calciomercato in uscita. Sono ben nove i calciatori che hanno lasciato il capoluogo pugliese. Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 è tornato all’Inter, società proprietaria del cartellino, per poi essere girato in prestito al Genoa. Ha salutato anche il difensore Emanuele Terranova (classe 1987), che si è accasato alla Reggina: cessione a titolo definitivo. Un altro difensore che ha salutato la truppa di Mignani è stato Guillaume Gigliotti (classe 1989) passato a titolo definitivo al Crotone. Sempre nel club pitagorico, si trasferito uno dei protagonisti della promozione in C, Andrea D’Errico (centrocampista classe 1992) con la formula del prestito. Simone Simeri (attaccante classe 1993) e Daniele Paponi (attaccante classe 1988) si sono invece trasferiti all’Imolese, il primo con la formula del prestito, il secondo a titolo definitivo. Risoluzione anticipata del prestito anche per attaccante classe 2001 Gianmarco Cangiano che è tornato al Bologna, società d’appartenenza. Infine, dopo diverse trattative sfumate, ha lasciato Bari anche l’attaccante classe 1993, Manuel Marras, passato in prestito al Cosenza. Nelle ultime ore di mercato ha lasciato Bari anche Manuel Scavone, passato a titolo definitivo al Brescia. Resta invece a Bari e ai margini del progetto tecnico, Cristian Galano. (Foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.