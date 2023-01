Seconda sconfitta consecutiva per il Bari: dopo il Palermo, i biancorossi si arrendono anche al Perugia di Castori. La squadra di Mignani è in piena emergenza complici gli infortuni e le squalifiche, ma anche per la colpevole inattività della società sul fronte calciomercato. Il Perugia approfitta di tutto questo e sfodera una prestazione all’insegna della grinta e dell’abnegazione. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la squadra di Castori domina nella ripresa, sfiorando più volte la rete. Ci pensa Di Serio (con una doppietta) a consegnare i meritati 3 punti agli umbri. I fischi finali del pubblico del ‘San Nicola’ sono il triste ed inevitabile epilogo di una partita mal interpretata dai galletti, complice una situazione ambientale non serena. La società è ora chiamata ad intervenire in maniera decisa nelle ultime ore di calciomercato.

SCELTE INIZIALI: Smaltita la delusione per l’immeritata sconfitta di Palemo, il Bari torna in campo per la terza giornata del girone di ritorno. Allo stadio ‘San Nicola’ è il Perugia di Fabrizio Castori, l’avversario di turno. Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico Mignani: escluso Salcedo (in procinto di lasciare il capoluogo pugliese), prima convocazione per il nuovo portiere biancorosso, Edoardo Sarri che vestirà la maglia n° 22.

Mignani deve rinunciare in extremis anche a Maita, fermato da un disturbo intestinale, al suo posto gioca Bellomo. Il tecnico genovese si affida al consueto 4-3-2-1 con Antenucci unico riferimento offensivo. Alle sue spalle agiscono Folorunsho ed il rientrante Botta.

Nel Perugia, il tecnico Castori non può contare su Struna, mentre è stato convocato Vulikic nonostante sia prossima la sua cessione. La squadra umbra si schiera con il 3-4-1-2: tra i pali c’è l’ex Gori, mentre in attacco è Samuel Di Carmine il pericolo numero uno

PRIMO TEMPO: Si parte con un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex presidente Figc Carlo Tavecchio, scomparso nelle scorse ore. Spavaldo il Perugia già al secondo minuto con Di Carmine che scalda i guantoni di Caprile. Umbri vicinissimi alla rete del vantaggio al minuto 12: Rosi svetta più in alto di tutti sul corner calciato da Sartori, ma Caprile si fa trovare pronto. Primo squillo del Bari al minuto 20 con Benedetti che colpisce di testa su invito di Dorval, la palla termina alta sulla traversa. Contropiede fulminante dei galletti al minuto 25 con Folorunsho che semina avversari, la palla arriva a Bellomo, ma il tentativo del biancorosso è ben parato da Gori. Al minuto 27 contatto dubbio in area del Bari tra Maiello e Iannoni. Tutto regolare per arbitro e Var. Ci prova ancora Benedetti al minuto 45, ma la sua conclusione risulta troppo centrale. Dopo 1 minuto di recupero, l’arbitro Zufferli manda le squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Perugia: fuori Paz, dentro Lisi. Palla gol clamorosa per il Perugia al minuto 50: discesa sulla destra di Casasola che serve Olivieri che calcia di prima intenzione, ma Caprile è prodigioso. Ancora Perugia pericoloso al minuto 52 con un tiro di Santoro deviato in corner da Dorval. Folorunsho perde un pallone velenoso al minuto 55, ma Di Carmine grazia la squadra di Mignani. La squadra di Castori domina e va ancora vicina al gol al minuto 60 con Santoro la cui conclusione fa la barba al palo. Mignani corre ai ripari inserendo Scheidler e Mallamo al posto di Botta e Antenucci. Prova a reagire il Bari al minuto 69 con una sgroppata di Mallamo, ma il tiro del centrocampista termina in curva. Prima vera ‘chance’ per il Bari al minuto 73: Scheidler serve Folorunsho: il tiro dell’ex Reggina è potente ma si spegne sull’esterno della rete. Ma il Perugia non demorde e trova la rete del meritato vantaggio al minuto 75 con Di Serio che incorna su ottimo assist di Casasola (da rivedere la marcatura di Dorval). Al minuto 78 Mignani inserisce Ricci al posto di Maiello. La definitiva spallata al match arriva al minuto 80: ancora protagonista Di Serio che si beve Vicari e insacca la palla del 2-0. Non accade più nulla sino al triplice fischio del direttore di gara. Bari Perugia 0-2.

PAGELLE: Antenucci e Botta non incidono. Benedetti è ovunque.

Caprile 6,5, Dorval 5, Di Cesare 6, Vicari 5,5, Mazzotta 6, Bellomo 5 (86′ Pucino sv), Maiello 6 (78′ Ricci sv), Benedetti 6,5, Folorunsho 6, Botta 5 (60′ Mallamo 5,5), Antenucci 5 (60′ Scheidler 5)

Mignani 5

TABELLINO: 0 – 2

MARCATORI: 75′ 80′ Di Serio

Ammoniti: Dell’Orco, Paz, Antenucci, Curado, Di Serio

Espulsi: nessuno

Angoli: 3-7

Spettatori: 13.717 spettatori (7.651 abbonati, 110 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-2-1): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Bellomo, Maiello, Benedetti, Folorunsho, Botta, Antenucci

Panchina: Frattali, Sarri, Terranova, Zuzek, Pucino, Scheidler, Ricci, Lops, Mallamo

All. M. Mignani

PERUGIA (3-4-1-2): Gori, Rosi, Iannoni, Olivieri, Dell’Orco (c), Paz, Di Carmine, Curado, Casasola, Santoro, Kouan

Panchina: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Matos Ryder, Luperini, Bartolomei, Di Serio, Lisi, Sulejmani, Sgarbi

All. F. Castori

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Alessio Tolfo della sezione di Pordenone e Michele Lombardi della sezione di Brescia.

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. VAR: Marco Guida (Torre Annunziata) AVAR: Damiano Margani (Latina)

(foto sscbari)

