Lo hanno atteso e lo hanno aggredito con violenza. L’episodio è avvenuto a Casamassima dove un noto avvocato nel tardo pomeriggio è stato assalito da due sconosciuti all’interno dello stabile condominiale in cui si trova il suo studio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per ricostruire l’accaduto e per proseguire con le indagini. Alla vittima, intanto, accompagnata da un’ambulanza del 118 all’ospedale Mater Dei di Bari, è stata riscontrata la frattura di due costole, dovuta probabilmente ad un violento calcio. Adesso l’avvocato è a casa con dolori e limitazioni motorie.