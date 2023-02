L’Amtab informa che i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata scaduti il 31/12/2022, riservati agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro e pensionati con basso reddito, over 65, sono da ritenersi validi sino al 28/02/2023.

Si è inoltre ancora in attesa dell’avvio delle procedure per acquistare gli abbonamenti annuali a 20 euro. La giunta ha deliberato le linee guida, ma il Comune non ha ancora attivato la possibilità di acquistare. Questi abbonamenti a 20 euro potranno essere anche comprati dagli over65 che in questa maniera potranno viaggiare anche al di là delle fasce orarie previste dalla loro agevolazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.