Prosegue la stagione teatrale del Comune di Aradeo organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sabato 4 febbraio (sipario ore 20.30) in scena al Teatro Comunale Domenico Modugno Enrico Galliano con “Prof. posso andare in bagno?”. Può una lezione essere magica? Che cosa hanno da dirci ancora oggi parole e libri scritti centinaia di anni fa? È possibile raccontare la grammatica, la letteratura, la storia..in modo divertente?

Enrico Galiano, scrittore e insegnante tra i più seguiti d’Italia, scommette di sì. E ci accompagnerà in un viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare in quel mondo meraviglioso che condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze. Tutto questo farcito da una dose di travolgente ironia che vi permetterà di portare a casa tante emozioni, qualche risata e soprattutto l’idea che la scuola possa essere ancora un luogo di bellezza.

