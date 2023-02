Rogo in un’abitazione nel Leccese. È accaduto in particolare a Squinzano, luogo in cui è divampato un incendio all’interno di un appartamento. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco le cui operazioni sono state rese difficili per via della presenza in casa di tre bombole Gpl, una delle quali avvolta dalle fiamme.

Il proprietario dell’abitazione, un 60enne, non era in casa nel momento in cui è divampato l’incendio. Non si sono registrati feriti. Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, a cura dei vigili del fuoco, l’incendio sarebbe divampato per cause accidentali e avrebbe avuto origine in cucina per poi propagarsi nel resto dell’appartamento. Attualmente l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono al lavoro anche i carabinieri.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.