Incidente stradale sulla ss16, in particolare in direzione Sud, all’altezza dello svincolo per Poggiofranco. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto, sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Diversi i disagi che si stanno registrando in zona per via del traffico e delle lunghe code, la Polizia Locale raccomanda di “rallentare, mantenere la distanza di sicurezza e prevedere percorsi alternativi”.

Notizia in aggiornamento…

Foto repertorio

